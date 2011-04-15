Уралвагонзавод подписал шесть госконтрактов о поставке и ремонте бронетехники

Министерство обороны РФ и АО "НПК "Уралвагонзавод" (УВЗ) подписали 6 соглашений о поставке и ремонте новейшей бронетехники в рамках международного военно-технического форума "Армия-2018". Об этом сообщает пресс-служба УВЗ.



132 единицы танков Т-14 и боевых машин пехоты Т-15 на платформе "Армата" будут поставлены до конца 2021 года. Первые 9 машин поступят в российскую армию уже в этом году.



В настоящее время УВЗ выполняет обязательства по 81-му контракту, 7 из которых выполнены досрочно. Всего поставлено свыше 630 единиц военной техники, что составляет более 40% от общего объёма заказа. В текущем году были впервые освоены и поставлены на производство модернизированная боевая машина пехоты БМП-1 "Басурманин", танки Т-90М и Т-80БВМ.



Так, нижнетагильское предприятие УВЗ поставит военному ведомству бронированную машину разминирования - БМР-ЗМА, разработанную на базе основного боевого танка Т-90. "Омсктрансмаш" выполнит три контракта: на поставку СПМ - специальной пожарной машины на базе шасси танка Т-80, проведет капремонт БМ-1 - боевой машины из состава тяжёлой огнемётной системы ТОС-1А. Также будет осуществлён капремонт транспортно-заряжающей машины из состава тяжёлой огнемётной системы "Солнцепёк" (ТЗМ-Т).



Помимо этого, Минобороны подписало контракт с АО "163 БТРЗ" на проведение модернизации боевой машины пехоты БМП-2 и соглашение по ремонту бронированной ремонтно-эвакуационной машины БРЭМ-1.



АО "НПК "Уралвагонзавод" (ИНН 6623029538) - многоотраслевой машиностроительный комплекс, основанный в 1931 году, который возглавляет интегрированную структуру, объединяющую более 20-ти промышленных предприятий, научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро в России и Европе. Владельцем 100% акций предприятия Росимущество. В настоящее время объединение выпускает около 100 наименований продукции: военную технику, дорожно-строительные машины, цельнометаллические полувагоны, специализированные вагоны, железнодорожные цистерны и многое другое.



Консолидированная выручка УВЗ в первом полугодии 2018 года составила 67.6 млрд руб. (без учёта реализованных активов). Увеличение объёмов реализации продукции, работа по усилению контроля и оптимизации расходов позволили повысить показатели эффективности деятельности и получить в первом полугодии чистую прибыль, в то время как в прошлом году в этот же период времени был убыток.



"AK&M" от 24.08.2018