Совет директоров Россетей возглавил А.Новак

Совет директоров ПАО "Российские сети" на заседании 23 августа принял решение избрать своим председателем министра энергетики РФ Александра Новака. Об этом говорится в сообщении компании.



Напомним, новый состав совета был избран годовым собранием акционеров общества, состоявшимся 29 июня. В него вошли: А.Новак, Павел Ливинский, Александр Калинин, Андрей Муров, Василий Белов, Олег Дубнов, Николай Шульгинов, Борис Аюев, Вячеслав Кравченко, Сергей Шматко, Николай Рогалев, Михаил Расстригин, Олег Баркин, Анатолий Тихонов и Станислав Аширов.



ПАО "Российские сети" (бывшее ОАО "Холдинг МРСК", ИНН 7728662669) - крупнейшая российская компания в секторе передачи и распределения электроэнергии, объединяющая магистральный и распределительный электросетевой комплекс, расположенный в большинстве регионов РФ. Россети владеют долями и управляют 11 межрегиональными и 5 региональными распределительными сетевыми компаниями, а также Федеральной сетевой компанией в России. Протяжённость линий электропередачи холдинга, включая дочерние компании, насчитывает 2.29 млн км, трансформаторная мощность - 751 ГВА. Компания оказывает услуги в 73-х субъектах РФ.



Контролирующим акционером Россетей является государство в лице Росимущества, владеющее долей в уставном капитале в размере 88.04%. В качестве взноса в уставный капитал компании передан принадлежащий РФ пакет акций ПАО "ФСК ЕЭС", что позволило завершить ключевой этап структурных преобразований системы управления магистральными и распределительными электрическими сетевыми активами. Уставный капитал общества составляет 200.903 млрд руб.



Чистая прибыль группы "Россети" за 2017 год по МСФО выросла на 39.44% до 137.122 млрд руб. с 98.341 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 5.25% до 948.344 млрд руб. с 901.034 млрд руб., прибыль от операционной деятельности - на 33.36% до 191.317 млрд руб. со 143.457 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 48.2% до 177.604 млрд руб. со 119.842 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 18.29% до 313.7 млрд руб. с 265.2 млрд руб.



Чистая прибыль группы "Россети" по МСФО в I квартале 2018 года выросла на 39.49% до 32.89 млрд руб. с 23.579 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка увеличилась на 12.86% до 260.271 млрд руб. с 230.609 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль Россетей по РСБУ в первом полугодии 2018 года составила 42.314 млрд руб. против убытка в 22.865 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 3.67% до 25.651 млрд руб. с 24.742 млрд руб., прибыль от продаж - на 3.19% до 23.581 млрд руб. с 22.851 млрд руб., прибыль до налогообложения составила 42.259 млрд руб. против убытка в 22.55 млрд руб. за аналогичный период 2017 года.



"AK&M" от 24.08.2018