Рубль будет достаточно стабилен, полагают аналитики

Рубль будет достаточно стабилен на фоне роста цен на нефть, налогового периода и решения ЦБ не покупать валюту, полагает аналитик Forex Club Иван Марчена.



Курс доллара расчетами "завтра" на 11.55 снизился на 37.75 коп. до 67.81 руб. Курс евро к этому времени сократился на 31.25 коп до 78.43 руб.



Достаточно активный рост рубля начался еще накануне после сообщения Банка России о том, что до конца сентября он прекратит закупку валюты на внутреннем рынке для нужд Минфина.



Кроме того, российскую валюту поддерживает рост мировых цен на нефть, которые в пятницу впервые с конца июля поднялись выше отметки $75 за баррель марки Brent. Нефтяные котировки растут из-за опасений участников рынка по поводу возможного сокращения поставок нефти из Ирана, связанного с действием против этой страны экономических санкций США.



Приближение наиболее активного периода налоговых выплат в России - 28 августа, когда компании начинают покупать рубли, также провоцирует рост котировок рубля.



Аналитик ожидает, что в ближайшей перспективе рубль будет выглядеть достаточно стабильно и двигаться в диапазоне 67.5-68 руб. против доллара и 78-78.5 руб. против евро.





"AK&M" от 24.08.2018