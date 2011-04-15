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24/08/2018
12:43

Ингосстрах возместил ущерб в связи с крушением грузового поезда в Челябинской области

Ингосстрах выплатил более 2 млн руб. в связи с крушением грузового поезда на станции Магнитогорск-Грузовой Южно-Уральской железной дороги. В результате происшествия один из вагонов сошёл с рельсов и был сильно деформирован. Об этом говорится в сообщении страховой компании.

Имущество клиента было застраховано в Ингосстрахе по программе страхования средств железнодорожного транспорта. Полис покрывал риски гибели, утраты и повреждения вагонов, принадлежащих страхователю. Лимит ответственности составлял 1.2 млрд руб. После предоставления необходимых документов, предусмотренных договором страхования, Ингосстрах произвёл выплаты страхового возмещения.

Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний. Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.


"AK&M" от 24.08.2018
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