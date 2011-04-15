Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

24/08/2018
11:29

Доллар испытывает дискомфорт в ожидании Д.Пауэлла, считают аналитики

Азиатские фондовые площадки в пятницу показали неплохую динамику – основные индексы выросли, несмотря на отсутствие прогресса в торговых отношениях между США и Китаем после недавних переговоров. Наиболее активный подъем показал японский Nikkei, который вырос в пределах 1% за счет дальнейшего снижения курса иены. Европейские рынки открылись нейтрально, с незначительными изменениями, хотя превалирует все же негативный настрой, и в случае появления медвежьих катализаторов в течение дня, давление на индексы может усилиться. Об этом говорится в комментарии руководителя департамента аналитики Global FX Натана Ламберта.

Российские площадки перешли к восстановлению после вчерашних потерь. Индекс МосБиржи повышается на 0.5%. РТС растет на 0,8% с оглядкой коррекцию рубля, который отправил доллар под отметку 68 руб., в район 67.55 руб. Госдеп США сообщил, что новый пакет санкций в отношении РФ будет введен в понедельник (27 августа).

В силу сохраняющейся напряженности на санкционном фронте перспективы дальнейшего роста курса рубля ограничены, хотя многое будет зависеть и от настроя самого доллара, который рискует упасть, если сегодняшнее выступление Д.Пауэлла рынки расценят как недостаточно ястребиное. В противном случае пара вернется выше 68 руб. на закрытии, и вероятность такого сценария высока, поскольку трейдеры вряд ли будут проявлять стремление к покупкам нашей валюты в преддверии новых санкций.

На форексе доллар снова ощущает на себе давление в парах с европейскими валютами. Видимо, игроки, которые еще не успели сократить риски перед заявлениями главы ФРС, решили воспользоваться последней возможностью. Так, евро достиг максимумов в районе 1.1580, пока не решаясь на штурм отметки 1.16.

"AK&M" от 24.08.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100