Доллар испытывает дискомфорт в ожидании Д.Пауэлла, считают аналитики

Азиатские фондовые площадки в пятницу показали неплохую динамику – основные индексы выросли, несмотря на отсутствие прогресса в торговых отношениях между США и Китаем после недавних переговоров. Наиболее активный подъем показал японский Nikkei, который вырос в пределах 1% за счет дальнейшего снижения курса иены. Европейские рынки открылись нейтрально, с незначительными изменениями, хотя превалирует все же негативный настрой, и в случае появления медвежьих катализаторов в течение дня, давление на индексы может усилиться. Об этом говорится в комментарии руководителя департамента аналитики Global FX Натана Ламберта.



Российские площадки перешли к восстановлению после вчерашних потерь. Индекс МосБиржи повышается на 0.5%. РТС растет на 0,8% с оглядкой коррекцию рубля, который отправил доллар под отметку 68 руб., в район 67.55 руб. Госдеп США сообщил, что новый пакет санкций в отношении РФ будет введен в понедельник (27 августа).



В силу сохраняющейся напряженности на санкционном фронте перспективы дальнейшего роста курса рубля ограничены, хотя многое будет зависеть и от настроя самого доллара, который рискует упасть, если сегодняшнее выступление Д.Пауэлла рынки расценят как недостаточно ястребиное. В противном случае пара вернется выше 68 руб. на закрытии, и вероятность такого сценария высока, поскольку трейдеры вряд ли будут проявлять стремление к покупкам нашей валюты в преддверии новых санкций.



На форексе доллар снова ощущает на себе давление в парах с европейскими валютами. Видимо, игроки, которые еще не успели сократить риски перед заявлениями главы ФРС, решили воспользоваться последней возможностью. Так, евро достиг максимумов в районе 1.1580, пока не решаясь на штурм отметки 1.16.



"AK&M" от 24.08.2018