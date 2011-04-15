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24/08/2018
13:22

ЦБ упростил порядок заключения договора е-ОСАГО

ЦБ изменил порядок заключения договора е-ОСАГО. Утверждённые Банком России новации позволят упростить процесс заключения электронного договора ОСАГО и сделают сервис электронных продаж более удобным для автовладельцев, а также будут способствовать пресечению злоупотреблений со стороны участников страхового рынка и борьбе с мошенничеством, сообщает регулятор.

В частности, устанавливается, что ключ простой электронной подписи может состоять только из латинских букв и цифр. Это позволит избежать ситуации, когда автовладелец не может зарегистрироваться в личном кабинете на сайте страховщика из-за того, что в ключе используются схожие по написанию русские и латинские буквы.

Документом определены случаи, когда электронный договор ОСАГО может заключаться через сайт Российского союза автостраховщиков (так называемая система гарантирования). Страховщик при этом будет обязан фиксировать переход страхователя в систему гарантирования в своей информационной системе для контроля правомерности использования данной системы, в том числе со стороны Банка России. Такой подход направлен на обеспечение доступности электронного ОСАГО.

Для снижения риска мошеннических действий установлены требования к отсканированным копиям документов, которые страхователь загружает на сайт страховщика, введено правило, что договор е-ОСАГО не может вступать в силу ранее трех дней с даты его заключения, а также определено, что на один номер телефона может быть зарегистрирован только один личный кабинет страхователя на сайте страховщика.

Изменения вступят в силу по истечении 10 дней со дня опубликования на сайте Банка России.

"AK&M" от 24.08.2018
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