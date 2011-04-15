Чистая прибыль Московской Биржи по МСФО во II квартале снизилась на 8.2% до 4.865 млрд руб.

Чистая прибыль ПАО "Московская Биржа" по МСФО во II квартале 2018 года снизилась на 8.2% до 4.865 млрд руб. в годовом исчислении. Об этом свидетельствуют данные биржи.



Показатель EBITDA уменьшился на 9.5% до 6.638 млрд руб. Операционные расходы увеличились на 9% до 3.503 млрд руб.



Московская Биржа образована в декабре 2011 года в результате слияния двух основных российских биржевых групп - Группы ММВБ (год основания 1992) и Группы РТС (год основания 1995). Возникшая в результате слияния вертикально-интегрированная структура, обеспечивающая возможность торговли всеми основными категориями активов, была переименована в Московскую Биржу.



Группа "Московская Биржа" управляет единственной в России многофункциональной биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. В состав группы входит центральный депозитарий (НКО АО "Национальный расчётный депозитарий"), а также клиринговый центр (НКО НКЦ (АО), выполняющий функции центрального контрагента на рынках.





"AK&M" от 24.08.2018