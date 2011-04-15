Альфа-Банк в два раза нарастил объём продаж кредитных продуктов

Общий объём продаж кредитных продуктов Альфа-Банка за 7 месяцев 2018 года составил 186.9 млрд руб., что более чем в два раза превышает показатели за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в сообщении банка.



К 1 августа 2018 года прирост составил 64%. Драйверами роста стали фокусные для банка продукты - кредиты наличными: рост портфеля относительно июля прошлого года - 60% и кредитные карты - рост 41%, где высокой популярностью пользуется карта "100 дней без%". Положительные темпы роста показывает и ипотечное кредитование, в том числе и по программе рефинансирования - портфель с начала года вырос на 97%.



Банк предлагает своим потенциальным заемщикам ставки от 11.99% годовых на потребительские кредиты. Ставка рефинансирования в Альфа-Банке находится на уровне потребительских кредитов. Средняя сумма потребительских кредитов в Альфа-Банке - около 400-450 тыс. руб., кредитов на рефинансирование - 600-700 тыс. руб.



"Улучшенное продуктовое предложение Альфа-Банка, отвечающее потребностям клиентов, в сочетании с благоприятной рыночный конъюнктурой, позволило нам добиться таких впечатляющий результатов. Кроме того, мы значительно упростили процессы получения кредитов для клиентов. Банк планирует и в дальнейшем наращивать темпы роста кредитного портфеля по всем ключевым кредитным направлениям, оставаясь при этом в русле консервативной рисковой политики", - прокомментировал руководитель блока "Розничный бизнес" Альфа-Банка Майкл Тач.



АО "Альфа-Банк" (ИНН 7728168971) основано в 1990 году, является универсальным банком, осуществляющим большинство основных видов банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг.



Совокупные активы Банковской группы "Альфа-Банк" по итогам 2017 года (МСФО), куда входят ABH Financial, АО "Альфа-Банк" и дочерние финансовые компании, составили $44.7 млрд, совокупный кредитный портфель - $28.6 млрд, совокупный капитал - $6.4 млрд. Чистая прибыль за 2017 год составила $798 млн.





"AK&M" от 24.08.2018