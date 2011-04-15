"Полюс" планирует выплатить дивиденды за первое полугодие на 17.351 млрд руб.

Совет директоров ПАО "Полюс" рекомендовал акционерам начислить дивиденды за первое полугодие 2018 года в размере 131.11 руб. на одну обыкновенную акцию. Об этом говорится в сообщении компании.



Размер дивидендов эквивалентен приблизительно $1.91 на одну обыкновенную акцию или $0.96 на одну депозитарную акцию.



Общая сумма рекомендуемых дивидендов за указанный период составила 17.351 млрд руб., что эквивалентно $253.2 млн (30% показателя EBITDA).



В соответствии с текущей дивидендной политикой компании общий размер дивидендных выплат за 2018 год должен составлять 30% от показателя EBITDA, но не менее $550 млн.



Рекомендация о выплате дивидендов подлежит утверждению на внеочередном собрании акционеров компании, которое состоится 28 сентября. Лица, имеющие право на получение дивидендов, определяются по состоянию на 18 октября 2018 года.



ПАО "Полюс" (ИНН 7703389295) - крупнейший производитель золота в России и одна из 10 ведущих глобальных золотодобывающих компаний, себестоимость производства на предприятиях которой является одной из самых низких в мире. Основные предприятия компании расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Республике Саха (Якутия) и включают 5 действующих рудников, золотоносные россыпи и ряд проектов в стадии строительства и развития.



"Полюс" обладает четвёртыми крупнейшими запасами золота в мире (доказанные и вероятные запасы по международной классификации составляют 64.3 млн унций). В I полугодии 2018 года компания увеличила объём производства золота на 18% до 1.109 млн унций по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Ранее "Полюс" объявил о среднесрочной цели достигнуть к 2020 году объём производства не менее 2.7 млн унций в год.



Чистая прибыль ПАО "Полюс" по МСФО в I полугодии 2018 года снизилась на 38.14% до 21.627 млрд руб. с 34.96 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 9.53% до 78.288 млрд руб. с 71.475 млрд руб., прибыль от операционной деятельности - на 13.59% до 43.063 млрд руб. с 37.911 млрд руб., прибыль до налогообложения сократилась в 2 раза до 20.229 млрд руб. с 40.659 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA вырос на 11% до $844 млн с $762 млн, соотношение чистый долг /скорректированный EBITDA снизилось до 1.8х с 1.9х годом ранее.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "Полюс" по РСБУ в I полугодии 2018 года составила 17.81 млрд руб. против убытка в 887.762 млн руб. годом ранее. Убыток от продаж увеличился в 2.22 раза до 193.195 млн руб. с 86.904 млн руб., прибыль до налогообложения составила 17.953 млрд руб. против убытка в 1.102 млрд руб. за аналогичный период 2017 года.



"AK&M" от 24.08.2018