МегаФон выкупит 18.6% своих акций за $1.1 млрд

ПАО "МегаФон" 23 августа объявил итоги программы выкупа акций у миноритариев, проходившей с 16 июля по 22 августа. Об этом сообщает "КоммерсантЪ" со ссылкой на материалы компании.



В частности, "дочка" Megafon Investments Cyprus Ltd (MICL) получила заявки на покупку 57 млн обыкновенных акций и 58.3 млн глобальных депозитарных расписок (ГДР). Это соответствует 18.6% из 20.8% акций, находящихся в свободном обращении.



Цена одной ГДР составляет $9.75, обыкновенной акции - 659.26 руб. ($9.75 по курсу на 23 августа).



За все предъявленные к выкупу ГДР MICL заплатит $568.4 млн, а за обыкновенные акции - 37.6 млрд руб. (около $555.6 млн). Всего компания направит на buyback 76 млрд руб. (более $1.1 млрд).



Для выкупа МегаФон использует в том числе 61 млрд руб., привлечённых в августе у Альфа-банка, Сбербанка и Газпромбанка. Компания также планирует выкупать акции за счёт собственных средств. Мажоритарные акционеры МегаФона USM Holdings и Газпромбанк не участвуют в сделке. Расчёты в отношении ГДР и обыкновенных акций планируется завершить 24 августа и 12 сентября 2018 года соответственно.



МегаФон вышел на Лондонскую биржу в 2012 году, а в середине июля 2018 года объявил о решении покинуть её, став частной компанией. Развитие оператора может потребовать расширения партнёрств с госкорпорациями, инвестиций в инфраструктуру с более низким уровнем возврата, роста долговой нагрузки и большей потребности в наличных средствах, что может привести к отказу от выплаты дивидендов и "определённо создаст существенные дополнительные риски для миноритариев", отмечал исполнительный директор МегаФона Геворк Вермишян.



МегаФон предложил за акции премию 20.3% к цене в торговый день, предшествующий объявлению о выкупе. Миноритарии предъявили заявки на 89.4% всех бумаг, находящихся в свободном обращении - это "удовлетворительный итог", сообщили "Ъ" в пресс-службе МегаФона.



"Результаты выкупа соответствуют нашим ожиданиям", - отметила аналитик Sberbank CIB Светлана Суханова. Котировки МегаФона на Лондонской бирже 23 августа выросли на 2.64%, капитализация составила $5.9 млрд.



Оставшиеся на рынке 2.2% МегаФона на три четверти представляют ГДР, а на одну четверть - обыкновенные акции. Для делистинга наличие не предъявленных к выкупу ГДР не является препятствием; дополнительных выкупов бумаг у миноритарных акционеров не планируется, сообщили в МегаФоне. С учётом того, что теперь мажоритарные акционеры сконцентрировали в своих руках более 95% акций, они могут провести принудительный обратный выкуп, в этом случае участия миноритарных акционеров и не потребуется, допускает управляющий российским фондов.



ПАО "МегаФон" (ИНН 7812014560) основано в 1993 году как ЗАО "Северо-Западный GSM", в 2002 году переименовано в ОАО "МегаФон". Компания является вторым по величине сотовым оператором РФ, обслуживающим более 69 млн абонентов. Дочерние компании МегаФона работают в Таджикистане, Абхазии и Южной Осетии.



Скорректированная чистая прибыль ПАО "МегаФон" по МСФО за 2017 год упала на 29% до 20.519 млрд руб. с 28.896 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 1.8% до 231.81 млрд руб. с 316.275 млрд руб., скорректированный показатель OIBDA - на 0.6% до 121.85 млрд руб. со 121.139 млрд руб.



Чистая прибыль телеком-сегмента ПАО "МегаФон" по МСФО за I квартал 2018 года выросла на 41.7% до 6.363 млрд руб. с 4.49 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 2.6% до 75.37 млрд руб. с 73.478 млрд руб., показатель OIBDA - на 4.5% до 30.27 млрд руб. с 28.961 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал", чистая прибыль ПАО "МегаФон" по РСБУ за первое полугодие 2018 года составила 15.664 млрд руб. против убытка 10.805 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 2.5% до 144.944 млрд руб. со 141.351 млрд руб., валовая прибыль - на 3% до 49.476 млрд руб. с 47.981 млрд руб. Прибыль до налогообложения составила 15.665 млрд руб. против убытка 10.805 млрд руб.



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