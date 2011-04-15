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24/08/2018
17:13

Чистая прибыль АЛРОСА по МСФО за первое полугодие выросла на 19% до 58.3 млрд руб.

Чистая прибыль АЛРОСА по МСФО за первое полугодие 2018 года выросла на 19% до 58.3 млрд руб. Об этом свидетельствуют материалы компании.

Выручка увеличилась на 8% до 168 млрд руб., показатель EBITDA - на 22% до 89.1 млрд руб. Рентабельность по EBITDA выросла на 6 п.п. до 53%.

АЛРОСА (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).

По данным ИПС "ДатаКапитал", чистая прибыль АК "АЛРОСА" по итогам января-июня 2018 года составила 52.2 млрд руб. - почти на 8.5 млрд руб., или на 19% больше, чем годом ранее.


"AK&M" от 24.08.2018
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