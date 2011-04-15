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24/08/2018
16:47

Д.Медведев утвердил "дорожную карту" по развитию конкуренции в отраслях экономики

Правительство РФ утвердило план на 2018-2020 годы по развитию конкуренции в сферах образования, строительства, дорожного строительства, телекоммуникаций, информационных технологий, жилищно-коммунального хозяйства, газоснабжения, электроэнергетики, транспортных услуг, промышленности, реализации нефти, нефтепродуктов и природных ресурсов, в агропромышленном и рыбохозяйственном комплексах, на рынке социальных услуг, на финансовых рынках. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Основные цели "дорожной карты": повышение удовлетворённости потребителей за счёт расширения ассортимента товаров, работ, услуг, повышения их качества и снижения цен.

Среди основных целей также: повышение экономической эффективности и конкурентоспособности хозяйствующих субъектов; стабильный рост и развитие многоукладной экономики, развитие технологий, снижение издержек в масштабе национальной экономики, обеспечение национальной безопасности.

Определены контрольные показатели, ответственные исполнители и ожидаемые результаты реализации "дорожной карты".


"AK&M" от 24.08.2018
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