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24/08/2018
16:55

"Центральный телеграф" выставил на продажу здание около Кремля за 2 млрд руб.

ПАО "Центральный телеграф" выставило на продажу офисно-технологическое здание в Никитском переулке в центре Москвы. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на материалы ПАО "Ростелеком".

Стартовая цена, определённая советом директоров "Центрального телеграфа" исходя из результатов независимых оценок и мнений крупнейших брокерских компаний, составляет 2 млрд руб.

В здании семь этажей, его общая площадь составляет 12.005 тыс. кв. м. Объект построен в 1978 году и расположен вблизи Тверской улицы, в нескольких минутах ходьбы от Красной площади.

Объект будет продан на открытом аукционе, организованном на торговой площадке "Сбербанк-АСТ".

В настоящее время Ростелеком оптимизирует портфель недвижимости, в том числе продавая или сдавая объекты в аренду. Ранее компания уже продала здания на Зубовской площади и Тверской-Ямской улице в Москве. Основное, историческое здание "Центрального телеграфа" на Тверской, 7, пока не продаётся.

В настоящее время портфель недвижимости Ростелекома насчитывает около 20.77 тыс. объектов общей площадью более 8.3 млн кв. м.

ПАО "Ростелеком" (ИНН 7707049388) - национальный оператор дальней связи - обеспечивает передачу основной доли междугородного и международного трафика, а также работу наземной сети телевизионных и радиовещательных каналов. В апреле 2011 года к Ростелекому присоединились межрегиональные компании связи ОАО "ЦентрТелеком", ОАО "Сибирьтелеком", ОАО "Дальсвязь", ОАО "Уралсвязьинформ", ОАО "ВолгаТелеком", ОАО "СЗТ", ОАО "ЮТК" и ОАО "Дагсвязьинформ". Суммарная протяжённость магистральной сети связи - 500 тыс. км на всей территории России. Ростелеком располагает инфраструктурой доступа к 43 млн российских домохозяйств.

Уставный капитал компании составляет 6.961 млрд руб. и представлен 2784480101 акцией, в том числе: 2574914954 обыкновенных акций и 209565147 привилегированных акций типа "А". Основным акционером Ростелекома является государство. Ценные бумаги Ростелекома торгуются на российской бирже ММВБ, а также в электронной системе внебиржевой торговли OTCQX в США.

Чистая прибыль ПАО "Ростелеком" по МСФО за 2017 год выросла на 15% до 14.05 млрд руб. с 12.249 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 3% до 305.329 млрд руб. с 297.446 млрд руб., показатель OIBDA - на 0.1% до 96.857 млрд руб. с 96.772 млрд руб. Операционная прибыль снизилась на 5% до 37.885 млрд руб. с 39.836 млрд руб.

AK&M "Рынок слияний и поглощений"

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