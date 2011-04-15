А.Усманов инвестировал $20 млн в футбольный клуб "Пахтакор"

Бизнесмен Алишер Усманов инвестировал в узбекский футбольный клуб "Пахтакор" $20 млн. Об этом сообщает газета "Деловой Петербург".



В сообщении также уточняется, что в ближайшие годы на модернизацию стадиона в Ташкенте будет потрачено порядка $100 млн.



"Я горжусь тем, что я узбек, горжусь тем, что это моя родная земля. И все, чем я могу быть полезным для Узбекистана, я готов сделать всегда, в любую минуту. Желаю больших успехов узбекскому народу", - заявил А.Усманов.



"В этом году команда "Пахтакор" всех радует, благодаря Алишеру Бурхановичу изменилось практически всё: менеджмент, тренеры, философия", - рассказал главный тренер "Пахтакора" Шота Арвеладзе.



Ранее стало известно, что А.Усманов продаёт 30% акций английского футбольного клуба "Арсенал" основному акционеру команды - спортивному магнату Стэну Кронке. Сумма сделки составила 550 млн фунтов стерлингов (45.27 млрд руб.).



Компания Кронке KSE UK Inc. уточняет, что Red and White Securities Усманова владеет 18.695 тыс. акций Arsenal Holdings Plc (около 30.05%), за каждую из которых он получит более 29.4 тыс. фунтов. Таким образом, весь клуб оценён в 1.83 млрд фунтов стерлингов (150.7 млрд руб.).



Алишер Усманов занимает третье место в рейтинге богатейших бизнесменов России, по версии Forbes. Журнал оценил его состояние по итогам 2017 года в $15.2 млрд. Основной актив бизнесмена - один из крупнейших горно-металлургических холдингов России USM Holdings. В 2018 году Усманов попал в "кремлёвский список" как человек из окружения Владимира Путина. Всего в список вошли 210 человек, в том числе 96 бизнесменов. Они могут попасть под вторичные санкции США.





"AK&M" от 24.08.2018