Beluga Group закрыла сделку по покупке винодельческого хозяйства "Вилла Романов"

Один из крупнейших в России производителей водки Beluga Group 23 августа закрыл сделку по приобретению винодельческого хозяйства ООО "Вилла Романов", расположенного в Темрюкском районе Краснодарского края. Об этом сообщает "Деловая газета. Юг".



Ранее ФАС России дала разрешение ООО "Белуга Импорт" на приобретение 100% уставного капитала ООО "Вилла Романов" и 100% ООО "Лиман" (входит в периметр сделки, к компании относятся приобретаемые виноградники).



В рамках сделки производитель алкоголя получит 1 тыс. га сельскохозяйственной земли, из которой 231 га - виноградники, остальные земли предназначены под перспективную посадку.



"Нам интересен винный рынок, который демонстрирует уверенный рост. Наш приоритет - премиальное качественное вино, которое мы можем производить в относительно значительных объемах", - прокомментировал сделку предправления Beluga Group Александр Мечетин.



На мощностях "Виллы Романов" компания собирается производить премиальные вина, цена которых в рознице составит от 500 руб. до 1 тыс. руб. за бутылку. По мере расширения площадей виноградников Beluga Group собирается увеличивать производственные мощности винодельни.



ООО "Вилла Романов" - проект, созданный Андреем Романовым, в прошлом владельцем производителя вина "Русский Азов". Ему принадлежат 39%, а 61% - у Светланы Малаховой. После сделки с Beluga Group Андрей Романов останется партнёром проекта.



"Вилла Романов" выпускает вино в среднеценовом и премиальном сегментах, мощности предприятия позволяют производить до 2,5 млн бутылок тихих и игристых вин в год.



ПАО "Белуга Групп" (Beluga Group) (ранее - ПАО "Синергия"; ИНН 7705634425) структурировано как холдинг, в который входят 16 предприятий в семи регионах РФ, а также ряд предприятий пищевой промышленности. Ликероводочные заводы, входящие в компанию "Синергия", производят около 50 видов водок различных качественных и ценовых групп, два десятка видов горьких и сладких настоек на основе растений и ягод, несколько видов бальзамов. Ассортимент предприятий компании включает ром, коньяк, джин, ликер, а также вина и слабоалкогольные напитки. Основные бренды "Синергии": Beluga, Veda, "Мягков", "Беленькая", "Государев заказ", а также бренди "Золотой резерв". Вспомогательным направлением деятельности "Синергии" является производство продуктов питания - ОАО "ПентаАгро".





















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