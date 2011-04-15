Альфа-Банк, "Газпром нефть" и S7 Airlines запустили сервис оплаты авиатоплива на основе смарт-контрактов

Альфа-Банк совместно с "Газпромнефть-Аэро", оператором авиатопливного бизнеса "Газпром нефти", и S7 Airlines запустили блокчейн-сервис, позволяющий авиакомпаниям моментально оплачивать топливо непосредственно при заправке воздушных судов без предоплаты, банковских гарантий и финансовых рисков для участников сделки. Об этом говорится в сообщении банка.



В основе сервиса лежат смарт-контракты для оплаты авиатоплива (Aviation fuel smart contracts — AFSC), работающие на блокчейн-платформе HyperLedger. Через систему AFSC авиакомпания передает поставщику информацию о заправке нужного рейса, согласовывает предварительный объём топлива и его цену. Эти данные используются для назначения технического задания водителю топливозаправщика в аэропорту.



Далее командир воздушного судна в системе запрашивает у оператора необходимый объём топлива, после чего онлайн-заявка направляется в банк авиакомпании для резервирования нужной суммы на счёте перевозчика. Моментальное подтверждение из банка даёт старт заправке. После выполнения услуги средства списываются, а в коммерческие службы поставщика топлива и авиаперевозчика передается информация о закрытии заявки на заправку и отчётные документы. Новая технология многократно повышает скорость финансовых операций и кратно сокращает трудозатраты персонала авиакомпании и поставщика.



"Этот проект стал важным этапом развития блокчейн-платформы Альфа-Банка. Мы видим огромный потенциал в технологии смарт-контрактов — с их помощью мы способны эффективно решать задачи, чрезвычайно сложные для традиционных банков, и обеспечить максимально выгодное и быстрое обслуживание наших клиентов", — отметил член правления Альфа-Банка, соруководитель блока "Корпоративно-инвестиционный банк" Максим Першин.



"Газпромнефть-Аэро", как отраслевой лидер, не только выступает проводником международных стандартов IATA по авиатопливному обеспечению в России, но и активно внедряет лучшие мировые практики и инновационные решения, направленные на повышение эффективности бизнеса. Использование этой технологии во взаиморасчетах авиакомпаний и топливных операторов даст новый импульс развитию всей авиационной отрасли", — отметил генеральный директор "Газпромнефть-Аэро" Владимир Егоров.



"Как технологический лидер отрасли S7 Airlines анализирует и при достаточной обоснованности внедряет перспективные технологии, в том числе блокчейн. Мы первыми начали использовать смарт-контракты для проведения сделок-аккредитивов. После этого разработали блокчейн-платформу для автоматизаций торговых операций между несколькими контрагентами и запустили на ней сервис для взаиморасчетов с агентами, осуществляющими продажу авиабилетов. Наш очередной шаг — сервис для автоматизации расчётов за топливообеспечение. Это автоматизированная торговая операция между тремя сторонами: банком, авиакомпанией и топливозаправщиком. По факту заправки самолёта по предустановленным правилам осуществляется сверка и списание средств. Технология позволяет повысить прозрачность взаиморасчетов, отказаться от рядя ручных операций и ускорить процессы", — говорит Павел Воронин, заместитель генерального директора по информационным технологиям S7 Group.



Презентация первой заправки регулярного рейса S7 Airlines с использованием новой технологии состоялась 24 августа в международном аэропорту Толмачево (г. Новосибирск), где расположен ТЗК "Газпромнефть-Аэро". В мероприятии приняли участие представители IATA, Федерального агентства воздушного транспорта и 11 авиатопливных операторов и авиакомпаний из России, Китая, Вьетнама, Японии, Сербии и других стран.



АО "Альфа-Банк" (ИНН 7728168971) основано в 1990 году, является универсальным банком, осуществляющим большинство основных видов банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг.



Совокупные активы Банковской группы "Альфа-Банк" по итогам 2017 года (МСФО), куда входят ABH Financial, АО "Альфа-Банк" и дочерние финансовые компании, составили $44.7 млрд, совокупный кредитный портфель - $28.6 млрд, совокупный капитал - $6.4 млрд. Чистая прибыль за 2017 год составила $798 млн.



"Газпромнефть-Аэро" — дочернее предприятие компании "Газпром нефть". Операционную деятельность по заправке воздушных судов и реализации авиационного топлива "в крыло" компания ведет с 1 января 2008 года. С декабря 2008 года "Газпромнефть-Аэро" является стратегическим партнером Международной Ассоциации Воздушного Транспорта (IATA) в области авиатопливообеспечения.



S7 Airlines (бренд авиакомпании "Сибирь") обладает широкой сетью внутренних маршрутов, выстроенной на базе авиатранспортных узлов в Москве (Домодедово) и Новосибирске (Толмачёво). S7 Airlines также выполняет регулярные полеты в страны СНГ, Европу, Ближний Восток, Юго-Восточную Азию и страны Азиатско-Тихоокеанского региона.



"AK&M" от 24.08.2018