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24/08/2018
18:02

Предпринимательская уверенность в РФ увеличилась в добывающих и обрабатывающих отраслях

Индекс предпринимательской уверенности, отражающий обобщенное состояние предпринимательского поведения, в августе 2018 года по сравнению с декабрём 2017 года повысился в добывающих производствах с минус 2% до 0%, в обрабатывающих производствах - с минус 5% до минус 3%. Индекс понизился в обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха с 3% до 2%. Об этом говорится в сообщении Росстата.

На величину индекса предпринимательской уверенности значительное влияние оказывает сезонный характер производства.

По оценкам руководителей организаций добывающих и обрабатывающих производств, баланс оценок респондентами спроса продукции в добывающих производствах составил минус 18%, в обрабатывающих производствах - минус 34%.

В среде опрошенных руководителей число оптимистически настроенных на рост производства в течение ближайших 3 месяцев превышает число ожидающих снижения выпуска продукции в добыче полезных ископаемых на 15 процентных пунктов, в обрабатывающих производствах - на 20 процентных пунктов.

Экономическую ситуацию в своей организации по добыче полезных ископаемых считают благоприятной 13% и удовлетворительной - 75% руководителей, в обрабатывающих производствах соответственно - 10% и 74% респондентов. Вместе с тем, число оптимистически настроенных в отношении оценки текущей экономической ситуации респондентов превышает число пессимистов в добыче полезных ископаемых на 2 процентных пункта и на 5 процентных пунктов число пессимистов превышает число оптимистов в обрабатывающих производствах.

Улучшение экономической ситуации в ближайшие 6 месяцев ожидают в добыче полезных ископаемых 20% опрошенных, в обрабатывающих производствах - 27%. При этом, число оптимистов превысило число ожидающих ухудшения экономической ситуации в добывающих производствах на 15 процентных пунктов и в обрабатывающих производствах - на 20 процентных пунктов.

Средний уровень загрузки производственных мощностей, по оценке опрошенных руководителей, в добыче полезных ископаемых составил 73%, в обрабатывающих производствах - 65%. 91% респондентов в добыче полезных ископаемых и в обрабатывающих производствах считают, что их производственные мощности обеспечат удовлетворение ожидаемого в ближайшие 6 месяцев спроса на продукцию, из них 5% и 12%, соответственно, указывают на избыточность имеющихся мощностей.

Среди факторов, ограничивающих, по мнению руководителей, рост производства, в добыче полезных ископаемых и обрабатывающих производствах преобладает недостаточный спрос на продукцию предприятий на внутреннем рынке, неопределенность экономической ситуации и высокий уровень налогообложения.

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