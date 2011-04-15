ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Центрально-Европейского банка

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ "Центрально-Европейский Банк" (Чита). По величине активов на 1 августа 2018 года кредитная организация занимала 322-е место в банковской системе Российской Федерации. Об этом говорится в сообщении ЦБ.



Приоритетным направлением бизнес-модели банка являлось предоставление банковских гарантий. Портфель выданных кредитной организацией гарантий по состоянию на 1 августа 2018 года составил более 6.5 млрд руб. и превысил размер её собственных средств в 9 раз. При этом использовавшийся банком формальный подход к оценке деятельности принципалов в конечном итоге привёл к существенному росту убытков текущего года, связанных с исполнением обязательств по предоставленным гарантиям, в том числе в судебном порядке.



Кроме того, вследствие проведения крайне рискованной кредитной политики на балансе банка образовался значительный объём активов низкого качества. Надлежащая оценка принятого банком кредитного риска выявила существенное снижение размера собственных средств (капитала) банка и наличие в его деятельности оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создало реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков, подчёркивает ЦБ.



Банк России неоднократно (4 раза в течение последних 12 месяцев) применял в отношении кредитной организации меры надзорного воздействия.



В банк назначена временная администрация сроком действия до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.



Центрально-Европейский банк - участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".





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