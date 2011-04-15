Дайджест газеты "Ведомости" от 3 декабря 2018 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 3 декабря 2018 года.





ПРИНИМАЯ В ДАР



Как сложился этикет дарения подарков, что принято дарить, а на что история и культура накладывают запрет? Рассказывают эксперты.



Дарение - феномен мировой культуры, который в течение веков оброс своими мифами, ритуалами и удивительными историями.



В числе самых экстравагантных подарков можно вспомнить соболиное манто длиной полтора километра (!) - его, согласно преданию XVII века, Людовик XIV, король-солнце, преподнес своей фаворитке Франсуазе д'Обинье Ментенон. А самым романическим подарком назвать жемчужину, которую вручил Клеопатре Марк Антоний. Но не просто вручил, а положил в бокал с вином с условием, что царица выкинет ее в море, если подарок не придется ей по душе.



Любопытная самобытная история преподнесения подарков есть, конечно, и у России. Этот этикет эволюционировал вместе с историей



страны.



НЕФТИ ОПЯТЬ СЛИШКОМ МНОГО



Россия и Саудовская Аравия договариваются о новом сокращении добычи нефти. Они и еще 23 страны могут снизить производство на 1,3 млн барр./сутки в следующем году.



Россия и Саудовская Аравия договорились продлить соглашение о сокращении нефтедобычи, сообщил 1 декабря президент России Владимир Путин после заседания G20 в Буэнос-Айресе.



Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фатих в середине ноября говорил о необходимости снизить добычу на 1 млн барр./сутки по отношению к октябрю для поддержания баланса спроса и предложения.



Вопрос о сокращении добычи нефти будет рассматриваться 5 декабря на заседании министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Комитет должен вынести рекомендации остальным членам альянса: страны ОПЕК должны принять решение 6 декабря, страны не-ОПЕК, участвующие в соглашении, - 7 декабря.





"ЭТА ИНДУСТРИЯ - БОЖЬЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ"



Себастьян Базен, возглавляющий крупнейшую сеть отелей в Европе AccorHotels, объясняет, из-за каких факторов гостиничный бизнес в России и в мире обречен на рост выручки и прибыли.



Гостиничная индустрия - предмет профессионального интереса Себастьяна Базена уже четверть века. Но большую часть карьеры Базен занимался не менеджментом, а инвестициями в гостиничную недвижимость и управляющие компании. В 1997 г. он возглавил европейское подразделение инвестфонда Colony Capital, который затем вошел в капиталы таких известных компаний из индустрии гостеприимства, как Club M?diterran?e, Lucien Barri?re, Fairmont & Raffles. Кроме того, Colony Capital стал крупнейшим акционером ведущей гостиничной группы Европы - Accor, а сам Базен в 2005 г. вошел в ее совет директоров. За последующие годы Базен поменял трех гендиректоров Accor, а в 2013 г. решился на невероятный шаг: оставил пост директора в Colony Capital и сам стал президентом и гендиректором Accor. "Устал критиковать, - объясняет Базен "Ведомостям". - Это легко - быть акционером и указывать другим, что они делают неправильно. Гораздо сложнее сделать самому. Я решил доказать, что могу сделать, и принял этот риск".



Colony Capital вышел из капитала гостиничной компании в 2017 г., а Базен развил в Accor кипучую деятельность: провел ребрендинг и децентрализацию, наконец-то избавился от недвижимости, принадлежавшей Accor (на что его предшественники не отваживались 10 лет), а вырученные миллиарды потратил на скупку гостиничных сетей в разных частях света и онлайн-сервисов, чтобы конкурировать с компаниями онлайн-бронирования и Airbnb. "AccorHotels должна быть лидером во всех странах, где она работает, кроме Китая и США", - провозглашает Базен.





ЯДОВИТЫЙ БОСС



Что делать, если у вас плохой начальник, и как понять, пришло ли время менять работу.



Недавнее исследование Gallup показало, что каждый второй из уволившихся по собственному желанию сделал это, чтобы "сбежать от начальника". Однако еще одно исследование Life Meets Work демонстрирует неожиданные результаты: на токсичных боссов люди работают дольше (в среднем на два года), чем на более доброжелательных. Почему?



Люди продолжают работать с плохими начальниками по множеству причин.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несёт.



"AK&M" от 03.12.2018