Дайджест газеты "Коммерсант" от 3 декабря 2018 года



РАЗВЕДСДАННЫЕ ЕВРОПЕ

США УБЕДИЛИ СОЮЗНИКОВ В НАРУШЕНИИ РОССИЕЙ ДОГОВОРА О РСМД



США, судя по всему, удалось убедить союзников по НАТО в том, что Россия нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Как ожидается, во вторник на встрече глав МИДов государств-членов НАТО будет принято заявление с резкой критикой действий Москвы. Ранее лидеры ряда европейских стран осудили анонсированное президентом США Дональдом Трампом решение о выходе из этого договора. Чтобы позиция Вашингтона стала позицией всего Североатлантического альянса, американцы решились на то, чего избегали пять лет: они поделились с союзниками разведданными и обнародовали свою версию российского "нарушения".





ИЗОБРЕТАТЕЛЯ БИФИДОКА АРЕСТОВАЛИ В ЕГО ОТСУТСТВИЕ

СОВЛАДЕЛЕЦ "ПАРТНЕРА" ОБВИНЯЕТСЯ В ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИИ ПОЛНОМОЧИЯМИ



Как стало известно "Ъ", заочно арестован и объявлен в международный розыск совладелец фармпроизводителя "Партнер", изобретатель популярного кисломолочного напитка бифидок Игорь Вайншток. Московское управление СКР инкриминирует предпринимателю злоупотребление полномочиями и невыплату зарплаты сотрудникам фирмы. Сам господин Вайншток считает собственное уголовное преследование "частью плана рейдерского захвата" его предприятия, на которое до последнего времени приходился 61% российского рынка лекарственных бифидосодержащих препаратов.





РАСКАЯНИЕ СТРОИТЕЛЯ ПОПАЛО ПОД АМНИСТИЮ

ГЕНДИРЕКТОРА КОМПАНИИ ОСВОБОДИЛИ ОТ НАКАЗАНИЯ ЗА НЕУПЛАТУ НАЛОГОВ



К двум годам лишения свободы условно за неуплату налогов в особо крупном размере суд приговорил гендиректора крупной строительной компании ООО "СК "Афина Паллада-Москва"" Виктора Моргачева. Руководитель филиала находящейся в предбанкротном состоянии фирмы задолжал государству более 600 млн руб. Восстановить свою платежеспособность компания, среди партнеров которой на ее сайте значатся ОАО РЖД, ПАО "Газпром" и департамент строительства Москвы, планировала в том числе и за счет участия в строительстве легкого метро в Сирии.





"ДВИГАТЕЛИ - ОДНА ИЗ НЕМНОГИХ НИТОЧЕК, КОТОРЫЕ СВЯЗЫВАЮТ НАС С США"



ГЛАВА "ЭНЕРГОМАША" ИГОРЬ АРБУЗОВ О ТОМ, КАК СОБИРАТЬ И КОМУ ПРОДАВАТЬ КОСМИЧЕСКИЕ ДВИГАТЕЛИ





Химкинское предприятие "Энергомаш" уже 20 лет поставляет в США ракетные двигатели для носителей типа Atlas - и помешать этому не смогли ни санкции, ни сложная геополитическая обстановка. Глава НПОИгорь Арбузов рассказал корреспондентам "Ъ" Александре Джорджевичи Ивану Сафронову о том, по какому пути идет российское ракетное двигателестроение и какие перспективы видны у сотрудничества не только с США, но и c Бразилией, Китаем и Индией.





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"AK&M" от 03.12.2018