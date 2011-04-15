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03/12/2018
09:32

Повтор! В.Путин подписал федеральный бюджет на 2019-2021 годы

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2019-2021 годы. Документ размещён на официальном портале правовой информации.

Доходы бюджета в 2019 году составят 19.969 трлн руб., в 2020 году - 20.218 трлн руб., в 2021 году - 20.978 трлн руб. Прогнозируемый объём нефтегазовых доходов в 2019 году будет на уровне 8.298 трлн руб., в 2020 году - 7.936 трлн руб., в 2021 году - 8.018 трлн руб.

Расходы в 2019 году предполагаются на уровне 18.037 трлн руб., в 2020 году - 18.994 трлн руб., в 2021 году - 20.026 трлн руб.

Профицит бюджета в 2019 году будет 1.932 трлн руб., в 2020 году - 1.224 трлн руб., в 2021 году - 952 млрд руб.

Объём ВВП в 2019 году планируется в 105.82 трлн руб., в 2020 году - 110.732 трлн руб., в 2021 году - 118.409 трлн руб.


"AK&M" от 03.12.2018
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