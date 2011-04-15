Повтор! Банк России утвердил указание о предельных размерах базовых ставок и коэффициентов страховых тарифов по ОСАГО

Совет директоров Банка России утвердил указание о предельных размерах базовых ставок и коэффициентов страховых тарифов по ОСАГО, а также о порядке их применения страховщиками при определении страховой премии. Об этом говорится в сообщении ЦБ.



Указание вводит более гибкую систему коэффициента возраст-стаж (КВС) с более детальной градацией ступеней (58 вместо действующих четырёх). По итогам проведенных актуарных расчетов для опытных водителей старшего возраста КВС будет снижен, а для молодых и неопытных – повышен. Таким образом, для наиболее рискованного сочетания возраста и стажа коэффициент будет равен 1.87; для наименее рискованного сочетания (автолюбители старше 59 лет со стажем более 3 лет) коэффициент будет фактически в два раза меньше – 0.93.



Документ предусматривает переход к простой и понятной системе присвоения коэффициента бонус-малус (КБМ). КБМ будет назначаться водителю раз в год 1 апреля и в течение года пересчитываться не будет. Если на 1 апреля 2019 года у автовладельца в системе АИС РСА будет числиться несколько коэффициентов бонус-малус, то ему будет присвоен самый низкий из них. Такой подход позволит исключить случаи задвоения КБМ, а также снизит риск ошибок и злоупотреблений при его применении. Новая система КБМ закрепляет страховую историю за водителем и предполагает отказ от её обнуления при перерыве в вождении: все накопленные скидки будут сохраняться.



Юридическому лицу будет присваиваться единый для всех машин в автопарке КБМ, что существенно упростит проведение конкурсов на заключение договоров ОСАГО.



Кроме того, предусматривается расширение тарифного коридора базовых ставок страхового тарифа на 20% вниз и 20% вверх.



"AK&M" от 03.12.2018