Катар в январе 2019 года выйдет из ОПЕК

Катар в январе 2019 года выйдет из Организации стран-нефтеэкспортеров. Об этом заявил министр энергетики страны Саад Аль-Кааби, сообщает Reuters.



Решение о выходе из ОПЕК было принято после того, как Катар, уровень добычи которого является одним из самых низких в ОПЕК, пересмотрел пути усиления своей роли на международной арене и улучшения планирования долгосрочной стратегии, сказал Аль-Кааби.



В частности, Катар планирует сосредоточиться на своей газовой отрасли, сообщил министр.





"AK&M" от 03.12.2018