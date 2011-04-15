Мощный позитив пришел на все мировые фондовые и товарные площадки. Инвесторы с воодушевлением восприняли прошедшие переговоры лидеров США и Китая на полях саммита "Большой двадцатки". Об этом говорится в комментарии аналитика Алор Брокер Алексея Антонова.



Согласно достигнутой договоренности, США не будут увеличивать пошлины на китайские товары, если в течение трех месяцев стороны достигнут договоренности "по определенному кругу вопросов". В свою очередь, Китай обещает увеличить закупки американских товаров, прежде всего сои, для снижения торгового дисбаланса.



На этом фоне растут на 1.5% американские фьючерсы, в "зеленой" зоне фондовая Азия, в плюсе все промышленные металлы, около 3 долларов к предыдущему закрытию прибавляет нефть. Котировки "черного золота" также поддерживают заявления о том, что большинство стран ОПЕК+ согласовали решение продлить сокращение добычи на следующий год и даже еще раз ее снизить. Однако никаких количественных величин пока не называется.



На таком фоне рынок акций РФ откроется мощным гэпом вверх. Скорее всего индекс Мосбиржи поднимется в район сопротивления 2450 пунктов, пробитие которого откроет дорогу на исторические максимумы.



Однако рассчитывать на начало рождественского ралли и поддаваться сильной эйфории не следует. Соглашение между США и Китаем носит все-таки половинчатый характер. Не исключено, что многие инвесторы ожидали от встречи в минувшие выходные большего.



Не ясна ситуация и с нефтью: каково будет количественное решение ОПЕК+ в конце этой недели и насколько оно сможет снять профицит предложения сырья на рынке и компенсировать рост добычи в Штатах, пока не понятно. Не следует сбрасывать со счетов и большого "черного медведя", который периодически выходит на охоту и легко может опустить котировки нефти на доллар-полтора.



Впрочем, если нефть не уйдет сегодня ниже отметки 60 долларов за баррель вполне вероятно формирование полноценной коррекционной волны отскока в район 65 долларов за баррель.



Российская валюта сегодня попытается отыграть у "американца" как минимум рубль и уйти ниже отметки 66 руб. за доллар. Однако диапазон 65-65.5 руб. за доллар без дополнительного позитива пройти будет очень сложно и шорты по паре доллар-рубль здесь лучше фиксировать.



Остаются на повестке дня и антироссийские санкции по "делу Скрипалей". Не исключено, что они могут быть приняты уже в самое ближайшее время, поскольку В.Путину и Д.Трампу этот вопрос обсудить не удалось. Санкционные страхи будут прежде всего давить на банковский сектор и компании с госучастием, которые могут торговаться хуже рынка.



"AK&M" от 03.12.2018