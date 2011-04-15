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03/12/2018
12:27

Развязку МКАД с Липецкой улицей реконструируют до конца 2021 года

Развязку МКАД с Липецкой улицей реконструируют до конца 2021 года. Об этом говорится в сообщении Стройкомплекса.

К её реконструкции планируется приступить в начале следующего года, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, слова которого приводятся в сообщении. "Нормативный срок работ составляет около четырёх лет, но я думаю, что мы завершим её в течение ближайших трёх лет", - сказал он.

Он отметил, что в ближайшие годы планируется реконструкция еще восьми транспортных развязок на пересечении городских магистралей с МКАД. "Уже ведётся строительство многоуровневой развязки на пересечении Московской кольцевой автодороги с Бесединским шоссе. Эти работы планируется завершить в 2020 году", - добавил заммэра.



"AK&M" от 03.12.2018
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