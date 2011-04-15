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03/12/2018
11:18

Рубль получает поддержку наряду с прочими валютами развивающихся рынков благодаря росту аппетита к рисковым активам

Рубль получает поддержку наряду с прочими валютами развивающихся рынков благодаря росту аппетита к рисковым активам. На глобальные площадки возвращается умеренный оптимизм на фоне достигнутых договоренностей по итогам прошедшего саммита Большой двадцатки. Об этом говорится в обзоре Nordea.

В частности, лидеры США и КНР в рамках G-20 договорились в течение 90 дней не вводить новых взаимных пошлин и использовать это время для торговых переговоров. Несмотря на объявленное перемирие в торговых спорах, пока преждевременно говорить о реальном прорыве в отношениях между США и КНР.

США подчеркнули, что пока перемирие заключено всего лишь до конца первого квартала 2019 года, и если к тому времени сторонам не удастся согласовать большое торговое соглашение, то американская сторона вернется к повышению пошлин.

Еще одним позитивным фактором для рубля выступает динамика нефтяных цен, которые дорожают в ходе сегодняшних торгов на 5%. Нефть перешла к росту на фоне новостей о том, что Россия и Саудовская Аравия договорились продлить соглашение о сокращении нефтедобычи. В то же время позитив в отношении рубля и российских активов продолжат сдерживать повышенные санкционные риски.

Помимо недавних событий в Керченском проливе, которые повысили градус напряженности в отношениях России и Запада, у участников рынка в ближайшее время может появиться дополнительный повод для беспокойства и неопределенности.

Так, накануне глава Минобороны США Джеймс Мэттис заявил, что Россия в ноябре вновь пыталась вмешаться в ход американских выборов. При этом руководитель оборонного ведомства не пояснил, каким именно образом действовала Россия. На этом фоне рубль не сможет в полной мере воспользоваться позитивом в отношении рисковых активов, а потенциал укрепления российской валюты останется ограниченным. Краткосрочными ориентирами по паре USDRUB выступят отметки 66.0-66.8.


"AK&M" от 03.12.2018
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