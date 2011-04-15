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03/12/2018
12:29

Реконструкция Дмитровского путепровода начнётся летом 2019 года

Реконструкция Дмитровского путепровода начнётся летом 2019 года. Об этом говорится в сообщении Стройкомплекса со ссылкой на руководителя Департамента строительства Москвы Андрея Бочкарева.

"К реконструкции планируется приступить летом следующего года. "Путепровод на Дмитровском шоссе в районе платформы Петровско-Разумовская построен в 1965 году. Его длина составляет 310.6 м, после реконструкции она увеличится на 30 м", - сказал А.Бочкарев.

Обновленный переезд будет с четырьмя полосами движения в каждом направлении. В ходе работ заменят все опоры и пролетные строения.

Реконструкцию проведут без остановки движения по основному ходу Дмитровского шоссе. Для пропускной способности магистрали на время реконструкции соорудят временный путепровод. После завершения работ его разберут.

Также планируется удлинить подземный пешеходный переход на Дмитровском шоссе на восемь метров. Будет проведена реконструкция 1.5 км прилегающей улично-дорожной сети, в том числе съездов на улицах Валаамская и Линии Октябрьской железной дороги.



"AK&M" от 03.12.2018
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