Примеру Катара могут последовать и другие страны, полагают аналитики

Примеру Катара могут последовать и другие страны, говорится в комментарии аналитика БКС Брокер Игоря Галактионова.



Катар является сравнительно небольшим участником картеля ОПЕК. В 2017 г. доля нефти, произведённой в этой стране, составила 1.9% от всего объёма производства организации. На фоне позитива со стороны деэскалации торговых войн между США и Китаем прецедент с Катаром может не повлиять на нефтяные котировки, однако в долгосрочной перспективе данный факт является негативным.



После заключения сделки ОПЕК+ в декабре 2016 года, в которой помимо стран ОПЕК участвуют ряд других нефтедобывающих держав, небольшие участники организации ушли в тень по сравнению с крупными игроками, такими как Саудовская Аравия и Россия. Последние могут самостоятельно принимать ключевые решения и влиять на цены на рынке.



Выход Катара из организации говорит о том, что для мелких участников картеля присутствие в организации перестает быть интересным. Его примеру могут последовать и другие страны, что ставит под угрозу эффективность механизма регулирования рынка, который сейчас представляет из себя ОПЕК+. Снижение контроля над уровнем мирового производства чревато повышенными рисками профицита и снижением нефтяных цен.





"AK&M" от 03.12.2018