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03/12/2018
13:06

ФАС раскрыла "праздничный" картель с участием районных администраций

Санкт-Петербургское УФАС России раскрыло "праздничный" картель с участием районных администраций. Об этом говорится в сообщении ФАС.

В ходе рассмотрения дела комиссия Санкт-Петербургского УФАСи установила, что ООО "Альянс", ООО "Перфект", ООО "Статус", ООО "Продюсерский центр "Жемчужина"", ООО "Содружество", а также два индивидуальных предпринимателя в 2015-2018 годах заключили картельное соглашение и фактически поделили между собой 27 аукционов на проведение праздничных мероприятий в муниципальных образованиях Фрунзенского, Невского и Красногвардейского районов.

Общая сумма аукционов составила почти 110 млн руб. Кроме того, было установлено, что вышеуказанные организации и ИП осуществляли подачу заявок с одних IP адресов. Также в заявках фигурировали одинаковые контактные телефоны и электронные адреса.

В рамках рассмотрения территориальным управлением второго дела установлены антиконкурентные соглашения как между самими организациями ("Перфект", "Альянс", "Содружество" и "Статус"), так и между организациями и администрациями Фрунзенского, Невского и Красногвардейского районов, которые выбирали подрядчика без проведения торгов.

По результатам сговора четыре компании поделили между собой контракты на проведение семи мероприятий и установили на них единые цены - по 3 млн руб. Речь идёт о концертах к 100-летию Великой Октябрьской революции "Мы вместе через столетие", ко дню знаний "Праздник щедрый на улыбки и цветы", ко дню российской гвардии "Служить России - сочту за честь" и т.д.

Как установлено материалами дела, все мероприятия проводились в учреждении, которое находится за пределами Фрунзенского, Невского и Красногвардейского районов. Более того, анонсирование мероприятий не проводилось, билеты на них не продавались. Это свидетельствует о том, что администрации фактически авансировали организацию мероприятий, а не закупали билеты на уже организованный концерт с целью их распространения среди жителей районов.



"AK&M" от 03.12.2018
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