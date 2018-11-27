ЦБ РФ установил официальный курс евро на 4 декабря в размере 75.3874 руб. против 75.7484 руб. на 1 декабря.





Курс евро за последние 5 дней:



01.12.18 - 75.7484 руб.

30.11.18 - 75.8897 руб.

29.11.18 - 75.5191 руб.

28.11.18 - 75.6217 руб.

27.11.18 - 75.5655 руб.































































































"AK&M" от 03.12.2018