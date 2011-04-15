Альфа-Банк увеличил долю в капитале Polymetal до 5.63%

АО "Альфа-Банк" увеличил долю в капитале Polymetal International plc, до 5.63% с 4.03%. Об этом говорится в сообщении банка.



Изменение произошло 30 ноября.

АО "Альфа-Банк" (ИНН 7728168971) основано в 1990 году, является универсальным банком, осуществляющим большинство основных видов банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг.



ОАО "Полиметалл" (ИНН 7805104870) является российской компанией по добыче золота и серебра с действующими предприятиями и проектами развития в России и Казахстане. Компания в первом полугодии 2018 года произвела 446 тыс. унций золота - на 15% больше, чем за аналогичный период 2017 года.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"