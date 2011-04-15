Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 4 декабря

Банк России установил на 4 декабря курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 48.9501

1 Азербайджанский манат 39.0758

100 Армянских драмов 13.6657

1 Белорусский рубль 31.1552

1 Болгарский лев 38.5128

1 Бразильский реал 17.1435

100 Венгерских форинтов 23.3777

1000 Вон Республики Корея 59.7162

10 Гонконгских долларов 84.7682

1 Датская крона 10.0937

1 Доллар США 66.2921

1 Евро 75.3874

100 Индийских рупий 94.4870

100 Казахстанских тенге 17.7546

1 Канадский доллар 50.3472

100 Киргизских сомов 94.9744

10 Китайских юаней 96.2373

10 Молдавских леев 38.6768

1 Новый туркменский манат 18.9677

10 Норвежских крон 77.8104

1 Польский злотый 17.6047

1 Румынский лей 16.1763

1 СДР (специальные

права заимствования) 91.6972

1 Сингапурский доллар 48.5123

10 Таджикских сомони 70.3671

1 Турецкая лира 12.7982

10000 Узбекских сумов 79.8779

10 Украинских гривен 23.5308

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 84.8406

10 Чешских крон 29.0405

10 Шведских крон 73.3295

1 Швейцарский франк 66.4916

10 Южноафриканских рэндов 48.7847

100 Японских иен 58.4097

"AK&M" от 03.12.2018