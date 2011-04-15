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03/12/2018
13:23

Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 4 декабря

Банк России установил на 4 декабря курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.


1 Австралийский доллар 48.9501
1 Азербайджанский манат 39.0758
100 Армянских драмов 13.6657
1 Белорусский рубль 31.1552
1 Болгарский лев 38.5128
1 Бразильский реал 17.1435
100 Венгерских форинтов 23.3777
1000 Вон Республики Корея 59.7162
10 Гонконгских долларов 84.7682
1 Датская крона 10.0937
1 Доллар США 66.2921
1 Евро 75.3874
100 Индийских рупий 94.4870
100 Казахстанских тенге 17.7546
1 Канадский доллар 50.3472
100 Киргизских сомов 94.9744
10 Китайских юаней 96.2373
10 Молдавских леев 38.6768
1 Новый туркменский манат 18.9677
10 Норвежских крон 77.8104
1 Польский злотый 17.6047
1 Румынский лей 16.1763
1 СДР (специальные
права заимствования) 91.6972
1 Сингапурский доллар 48.5123
10 Таджикских сомони 70.3671
1 Турецкая лира 12.7982
10000 Узбекских сумов 79.8779
10 Украинских гривен 23.5308
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 84.8406
10 Чешских крон 29.0405
10 Шведских крон 73.3295
1 Швейцарский франк 66.4916
10 Южноафриканских рэндов 48.7847
100 Японских иен 58.4097

"AK&M" от 03.12.2018
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