Россия и Аргентина заключили соглашение в области рыбхозяйства

Российская Федерация и Аргентинская Республика заключили межправительственное соглашение о сотрудничестве в области рыбного хозяйства и аквакультуры. Событие состоялось в рамках официального визита президента РФ Владимира Путина в Буэнос-Айрес, говорится в материалах Росрыболовства.



Согласно документу, стороны намерены развивать сотрудничество в области сохранения и рационального использования живых морских ресурсов, противодействия ННН-промыслу, профессиональной подготовки кадров, научно-технического взаимодействия. Россия и Аргентина исполнены решимости реализовывать совместные проекты в сфере добычи, переработки и торговли, в том числе с акцентом на повышение качества и безопасности продукции.



В рамках соглашения планируется проведение исследований, разработка и реализация научно-технических программ, организация двусторонних симпозиумов, семинаров, консультаций и выставок, обмен информацией, технологиями и методиками рыбного хозяйства, в частности, в области разведения таких видов рыб, как камбала, морской лещ и другие. Для реализации положений документа создается Российско-Аргентинская комиссия по рыбному хозяйству. Соглашение заключается на 5 лет и вступает в силу с даты получения последнего письменного уведомления о выполнении необходимых внутригосударственных процедур.



Договорённость автоматически продлевается на последующие 5-летние периоды.



Аргентинская Республика омывается водами Атлантического океана. Длина береговой линии 4.7 тыс. км, площадь ИЭЗ более 1.16 млн кв. км. Патагонский шельф, расположенный в пределах исключительной экономической зоны Аргентины, считается одним из наиболее продуктивных районов Мирового океана. Важными промысловыми объектами являются аргентинская мерлуза, южная путассу, кальмар, макруронус, креветка, скумбрия и анчоус. Вместе с тем, запасы некоторых видов в результате чрезмерной эксплуатации находятся в депрессивном состоянии. С 2006 года, когда вылов достиг 1 млн т, наблюдается снижение объема добычи. По данным ФАО, в 2017 году освоено около 490 тыс. тонн. Снижение уловов обусловлено не только падением продуктивности запасов, но в большей степени связано с принятием мер, направленных на ограничение промыслового усилия, в том числе в отношении добычи аргентинской мерлузы и южной путассу. Анчоус - один из немногих коммерческих видов рыб, запасы которого недоиспользуются. Уловы анчоуса составляют десятки тысяч т онн, в то время как возможный вылов этого запаса оценивается в сотни тысяч тонн. Запасы кальмаров, благодаря принимаемым аргентинским правительством мерам, находятся в удовлетворительном состоянии. Аргентинская креветка - единственный промысловый объект, запас которого в последние годы устойчиво растет, но при ее добыче также есть ряд ограничений.



Промышленное рыболовство иностранными судами в пределах национальной ИЭЗ возможно при наличии соответствующей договоренности с государством флага и недоиспользуемых объемов ОДУ. Собственником либо оператором иностранного судна должно быть какое-либо совместное с аргентинской компанией предприятие. Кроме того, иностранный судовладелец обязан принять на борт не менее 50% аргентинских моряков от общей численности экипажа. Иностранные суда могут получить только временное разрешение на промысел. Разрешение может быть выдано на срок до 10 лет для одного судна и на срок до 30 лет, если судно принадлежит перерабатывающей компании, работающей в Аргентине.



Условия определяются Федеральным Советом по рыболовству с учетом таких критериев, как соотношение аргентинских граждан и иностранцев в составе экипажа судна, возраст и конструкция судна и другие. Иностранные суда должны выгружать весь улов, полученный в результате промысла в ИЭЗ Аргентины, в аргентинские порты, к выгрузке должны привлекаться только аргентинцы.



"AK&M" от 03.12.2018