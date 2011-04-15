Средняя цена нефти марки Urals в январе-ноябре выросла на 35.9% до $70.92 за баррель

Средняя цена нефти марки Urals по итогам января-ноября 2018 года составила $70.92 за баррель, что на 35.9% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом свидетельствует сообщение Минфина.



В 2017 году средняя цена на Urals в январе-ноябре достигла $52.17 за баррель.



Средняя цена на нефть Urals в ноябре 2018 года сложилась в размере $64.8 за баррель, что в 1.04 раза выше, чем в ноябре 2017 года ($61.97 за баррель).





"AK&M" от 03.12.2018