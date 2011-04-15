Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

03/12/2018
14:48

Средняя цена нефти марки Urals в январе-ноябре выросла на 35.9% до $70.92 за баррель

Средняя цена нефти марки Urals по итогам января-ноября 2018 года составила $70.92 за баррель, что на 35.9% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом свидетельствует сообщение Минфина.

В 2017 году средняя цена на Urals в январе-ноябре достигла $52.17 за баррель.

Средняя цена на нефть Urals в ноябре 2018 года сложилась в размере $64.8 за баррель, что в 1.04 раза выше, чем в ноябре 2017 года ($61.97 за баррель).


"AK&M" от 03.12.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100