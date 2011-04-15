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03/12/2018
15:01

В РФ в 2018 году собрано 110 млн т зерна

На сегодняшний день зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на 100% площадей. Собрано 110 млн т в чистом весе, это на 11% больше, чем среднегодовые значения за последние пять лет. Об этом сообщил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев президенту РФ Владимиру Путину, свидетельствует стенограмма, размещённая на сайте Кремля.

По итогам 2018 года планируется собрать 18 млн т маслосемян, это на 1.5 млн т больше, чем годом ранее.

Практически завершён сбор урожая свёклы, он превысил 41 млн т, накопано 6.7 млн т картофеля, собрано 4.2 млн т овощей открытого грунта и почти 1 млн т овощей закрытого грунта, более 1 млн т плодов и ягод.



"AK&M" от 03.12.2018
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