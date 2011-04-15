Riverstretch косвенно стала владельцем доли в капитале "М.Видео"

Riverstretch Trading & Investments Limited (Кипр) косвенно через Novite цепочку компаний стала владельцем 9.12% в капитале ПАО "М.Видео". Об этом говорится в сообщении компании.



Riverstretch Trading & Investments Limited имеет право прямо распоряжаться 100% уставного капитала Novite Holdings Limited (Кипр).



Novite Holdings Limited имеет право прямо распоряжаться 88.30% уставного капитала ПАО "ФГ Будущее" (Москва).



"ФГ Будущее" имеет право прямо распоряжаться 100% уставного капитала АО "НПФ "Будущее" (Москва), 100% уставного капитала АО "НПФ "Образование" (Екатеринбург), 100% уставного капитала АО "НПФ "Социальное развитие" (Липецк), 99.8591% уставного капитала АО "НПФ "Телеком-Союз" (Москва).



ПАО "М.Видео" (ИНН 7707602010) входит в ПФГ САФМАР Михаила Гуцериева - крупнейшая российская розничная компания, объединяющая бренды на рынке бытовой техники и электроники "М.Видео" и "Эльдорадо", а также маркетплейс Goods. Совокупная годовая выручка компаний превышает 360 млрд руб. с НДС.



Группа "М.Видео-Эльдорадо" - единственная российская компания в секторе розничной торговли электроникой, чьи акции обращаются на фондовом рынке. В настоящее время торговля акциями компании идёт на крупнейшей российской биржевой площадке - Московской бирже (тикер: MVID).



По состоянию на 30 июня 2018 года группа объединяет 427 магазинов под брендом "М.Видео", 411 магазинов под брендом "Эльдорадо" и 2 магазина "М_Mobile" более чем в 200 городах Российской Федерации. Торговая площадь магазинов группы составляет 1.287 млн кв. м, общая площадь - 1.72 млн кв.м.



Продажи Группы "М.Видео-Эльдорадо" за 9 месяцев 2018 года выросли на 16% до 281.1 млрд руб. (с НДС) по сравнению с годом ранее. Интернет-продажи объединённой компании выросли на 34.2% до 51.1 млрд руб. (с НДС).







AK&M "Рынок слияний и поглощений"