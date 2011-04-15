Движение поездов на СЖД восстановлено

Движение поездов на участке Называевская - Ишим Тюменского региона Свердловской железной дороги полностью восстановлено. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.



По данным на 2 декабря, было открыто движение по второму пути перегона пост 46 км - Мангут двухпутного электрифицированного участка Называевская - Ишим Тюменского региона Свердловской железной дороги. Таким образом, движение на перегоне полностью восстановлено.



Напомним, что 30 ноября в 21:27 MSK на участке Называевская - Ишим произошёл сход 35 вагонов грузового поезда, был нарушен габарит соседнего пути и повреждена контактная сеть. В результате происшествия на период от 1.5 до 4 часов были задержаны четыре пассажирских поезда. На станциях по ходу следования было организовано питание для пассажиров поездов N 56, N 96, N 67. Поезда N 1 сообщением Владивосток - Москва и N 37 Томск - Москва проследовали измененным маршрутом.



Для устранения последствий происшествия были задействованы восстановительные поезда станций Называевская, Тюмень, Ишим. 1 декабря в 02:58 MSK движение поездов было открыто по одному пути и осуществлялось по нему в обоих направлениях. Пассажирские составы пропускались по расписанию (единичные случаи задержек не превышали 20 минут).



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании, владеющей железнодорожной сетью протяжённостью 85.5 тыс. км, принадлежат государству. Уставный капитал РЖД составляет 2.23 трлн руб.



Чистая прибыль РЖД за первое полугодие 2018 года по МСФО выросла на 21.45% до 64.761 млрд руб. с 53.323 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка увеличилась на 7.57% до 1.164 трлн руб. с 1.082 трлн руб., операционная прибыль (с учётом госсубсидий) - на 11.05% до 131.14 млрд руб. со 118.089 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 20.83% до 93.898 млрд руб. с 77.713 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 4.7% до 256.2 млрд руб., рентабельность по EBITDA составила 25%.



Чистая прибыль РЖД за первое полугодие 2018 года снизилась на 18.48% до 25.585 млрд руб. с 31.385 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 5.78% до 875.813 млрд руб. с 827.933 млрд руб., прибыль от продаж сократилась на 13.62% до 78.139 млрд руб. с 90.463 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 11.77% до 45.971 млрд руб. с 52.102 млрд руб.



"AK&M" от 03.12.2018