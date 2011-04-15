В Подмосковье открылся мост через Волгу, часть средств на его постройку обеспечила госсистема "Платон"

В Дубне состоялось открытие моста через Волгу. Об этом сообщил Минтранс РФ.



Строительство сооружения получило федеральное финансирование, в том числе 0.5 млрд руб. за счёт средств от государственной системы "Платон".



Путепровод является одним из крупнейших по объёму строительства в России. Расстояние между его русловыми опорами, рассчитанное для сохранения полноценного судоходного движения, составляет 168 м. Движение по мосту открылось на два месяца раньше намеченного срока.



До этого в Дубне функционировал только один автомобильный переезд через Волгу, который проходит по территории местной ГЭС. Движение грузового транспорта по нему ограничено.



Строительство нового моста в Дубне началось в декабре 2016 года по поручению президента России Владимира Путина. Планируемая пропускная способность новой переправы - свыше 24 тыс. автомобилей в сутки, общая протяженность сооружения - почти 2 км, в том числе сам мост - 1.2 км. Расчётная скорость движения составит 80 км/ч. Мост разгрузит город от транзитного трафика, повысит транспортную доступность городов Московской и Тверской областей.







"AK&M" от 03.12.2018