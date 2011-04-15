Mitsubishi отзывает 63.415 тыс. автомобилей в РФ

ООО "MMC Рус" отзывает 63.415 тыс. автомобилей Mitsubishi Outlander. Об этом сообщил Росстандарт.



Отзыву подлежат автомобили Mitsubishi Outlander, реализованные с июля 2012 года по декабрь 2014 года, с VIN-кодами согласно приложению, опубликованному на сайте Росстандарта.



Причиной отзыва является возможное оплавление разъёма электропроводки под сиденьем водителя.



Уполномоченные представители изготовителя "MMC Рус" проинформируют владельцев автомобилей Mitsubishi Outlander, подпадающих под отзыв, путём рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.



Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем, опубликованным на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.



На транспортных средствах будет произведено перемещение разъема в место, где возникновение неисправности исключено.



Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.



ООО "ММС Рус" - эксклюзивный дистрибьютор автомобилей Mitsubishi в России, Казахстане и Белоруссии. Объём дилерской сети бренда на текущий момент составляет более 100 дилерских центров, расположенных от Калининграда до Камчатки. В сентябре 2010 года Mitsubishi Motors Corporation осуществила запуск собственного производства в России под Калугой. В настоящий момент на заводе производится сборка моделей Mitsubishi Outlander и Pajero Sport в режиме полного цикла (CKD).



Mitsubishi Motors Corporation - это международная автомобильная компания со штаб-квартирой в Токио (Япония).







"AK&M" от 03.12.2018