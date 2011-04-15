CHERY выполнила предписания Росстандарта и отзывает 2.73 тыс. TIGGO3

АО "Чери Автомобили Рус" выполнила все выданные ранее предписания Росстандарта в части устранения нарушений, выявленных по результатам проверки в отношении транспортного средства марки CHERY типа Т1Х (коммерческое наименование TIGGO3, модификация T1XDE14TL5W1P1M5 категории М1). Об этом говорится в сообщении ведомства.



Напомним, что в отношении указанного транспортного средства с привлечением аккредитованной лаборатории Центра испытаний "НАМИ" была проведена проверка и испытания, в том числе с применением методов разрушающего контроля (краш-тест) в соответствии с правилами ООН 94-01 с 40% перекрытием на скорости 56 км/ч.



По итогам исследований выявлено несоответствие автомобиля требованиям Технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" в части: оснащения безопасными стеклами (автомобиль оснащен стеклами, безопасность которых как компонента подтверждена сертификатом соответствия, однако безопасность указанных стекол в сборе полнокомплектного транспортного средства не подтверждена Одобрением типа транспортного средства); обеспечения двусторонней громкой голосовой связи в кабине транспортного средства с оператором экстренных оперативных служб (несоответствие качества связи).



При этом соответствие автомобилей CHERY TIGGO3 правилам ООН 94-01 в части требований пассивной безопасности было подтверждено.



Для устранения выявленных нарушений и предотвращения их появления в дальнейшем Росстандартом были выданы "Чери Автомобили Рус" обязательные к исполнению предписания о приостановке реализации продукции (транспортные средства марки CHERY TIGGO3 независимо от места их производства), об устранении нарушений и разработке программы мероприятий по предотвращению причинения вреда.



Меры предприняты в рамках действия главы 7 Федерального закона "О техническом регулировании" ("Информация о нарушении требований технических регламентов и отзыв продукции").



Программа мероприятий была представлена "Чери Автомобили Рус" в установленные сроки и согласована Росстандартом. Отзыву подлежат 2.73 тыс. автомобилей CHERY TIGGO3, выпущенные в обращение в период с 9 января 2018 года по настоящее время, с VIN-кодами согласно приложению, опубликованному на сайте Росстандарта.



В отношении остальных транспортных средств CHERY TIGGO3 представлены материалы, подтверждающие соответствие этих транспортных средств требованиям Технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств". В связи с этим в отношении автомобилей CHERY TIGGO3, не подлежащих отзыву на ремонтные работы, требование о приостановке реализации отменено.



В настоящее время "Чери Автомобили Рус" осуществляет необходимые работы по исследованию выявленной неисправности устройства/системы вызова экстренных оперативных служб в целях разработки методов ее устранения. По результатам этой работы в отношении автомобилей CHERY TIGGO3, подлежащих отзыву, будут проведены работы по устранению нарушений, в том числе в части устройства/системы вызова экстренных оперативных служб, а именно обеспечение двустороннего дуплексного голосового соединения в режиме связи с оператором экстренных оперативных служб.



До момента устранения указанной неисправности владельцам автомобилей, подлежащих отзыву на ремонтные работы, рекомендуется ограничить их эксплуатацию.



Уполномоченные представители изготовителя "Чери Автомобили Рус" проинформируют владельцев автомобилей CHERY TIGGO3, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.



Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем, опубликованным на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.



Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев транспортных средств.



При этом результаты испытаний автомобилей CHERY TIGGO3 и работы по устранению выявленных на этих автомобилях нарушений будут учтены при оценке соответствия (оформление ОТТС) новых типов и моделей автомобилей CHERY.



Chery Automobile Co., Ltd. основана в 1997 году. Контрольный пакет акций компании (90%) принадлежит государству. Всего в модельном ряду компании сейчас представлена 21 модель.



На сегодняшний день Chery экспортировал более 1.2 млн автомобилей более чем в 80 стран, создал 14 производственных баз, открыл более 1.1 тыс. торговых представительств и свыше 900 авторизованных сервисных центров за рубежом.



Производственные площади завода в Китае занимают 4.41 млн кв. м.



"AK&M" от 03.12.2018