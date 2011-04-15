Ингосстрах застраховал по ОСАГО транспорт ГБУ "Гормост"

Ингосстрах победил в открытом конкурсе на право оказания услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО), организованном ГБУ города Москвы по эксплуатации и ремонту инженерных сооружений "Гормост". Об этом говорится в сообщении страховой компании.



В рамках договора застраховано свыше 600 транспортных средств, состоящих на балансе организации. Лимит страховой ответственности установлен в соответствии с законодательством Российской Федерации. Договор заключен сроком на один год.



Помимо Ингосстраха в конкурсе принимали участие ещё 3 страховые компании федерального уровня.



ГБУ г. Москвы по эксплуатации и ремонту инженерных сооружений "Гормост" было создано в 2011 году на базе специализированного треста по строительству мостов и набережных, образованного в 1935 году.



В оперативном управлении учреждения находятся 1990 объектов различного назначения: мостовые и тоннельные сооружения, транспортные тоннели и развязки, фонтаны и фонтанные комплексы, мемориальный комплекс на Поклонной горе, комплекс сооружений на Манежной площади, комплекс сооружений памятника Петру I и др.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



















"AK&M" от 03.12.2018