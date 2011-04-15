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03/12/2018
16:10

Товарооборот между РФ и Саудовской Аравией за 10 месяцев вырос в 1.6 раза до $426 млн, А.Новак

Товарооборот между РФ и Саудовской Аравией за 10 месяцев вырос в 1.6 раза до $426 млн. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак на встрече с президентом России Владимиром Путиным и наследным принцем, министром обороны Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом аль Саудом.

По его словам, порядка 52 регионов России активно поддерживают экономические связи с королевством, активно продвигается инвестиционное сотрудничество при активном участии РФПИ. в проработке находятся проекты в области инфраструктуры, сельского хозяйства и энергетики на сумму в $2.5 млрд, добавил министр.

"В январе-октябре 2018 года сельскохозяйственный товарооборот вырос по сравнению с аналогичным периодом 2017 года в 1.6 раза, составив $426 млн, также продолжается работа над реализацией "дорожной карты" сотрудничества в области энергетики, которая включает 24 направления", - подчеркнул министр.


"AK&M" от 03.12.2018
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