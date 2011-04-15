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03/12/2018
16:26

Прибыль акционеров Татнефти за III квартал по МСФО выросла в 2.55 раза до 68.922 млрд руб.

Прибыль акционеров Татнефти за III квартал по МСФО выросла в 2.55 раза до 68.922 млрд руб. с 27.056 млрд руб.

Чистая прибыль акционеров Группы в III квартале 2018 года по МСФО выросла в 2.55 раза и составила 68.922 млрд руб. ($1.052 млрд) по сравнению с 27.056 млрд руб. ($458 млн) чистой прибыли акционеров Группы, полученной в III квартале 2017 года.

Консолидированная выручка от реализации и прочие доходы от основной деятельности за вычетом экспортных пошлин и акцизов составили 252.824 млрд руб. ($3.858 млрд) по сравнению со 169.172 млрд руб. ($2.866 млрд) годом ранее.

ПАО "Татнефть" (ИНН 1644003838) - шестая по объёму добычи нефтяная компания РФ. В 2017 году Татнефть увеличила добычу нефти на 09% до 28.94 млн т.



"AK&M" от 03.12.2018
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