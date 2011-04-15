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03/12/2018
17:17

Мираторг поддерживает расширение независимого экологического контроля в районах присутствия холдинга в Курской области

Мираторг поддерживает расширение независимого экологического контроля в районах присутствия холдинга в Курской области. Об этом говорится в сообщении Комитета информации и печати Курской области.

Общественный экологический патруль начал работу 30 ноября. Рабочая группа, куда вошли сотрудники Алёхинского биосферного заповедника, представители агрохолдинга "Мираторг", департамента архитектуры Курской области и областной дирекции особо охраняемых природных территорий, ознакомилась с работой компании вблизи Центрально-Черноземного заповедника им. В. Алехина. Побывали участники экопатруля и на землях компании "Мираторг", прилегающих к территории заповедника.

Сейчас здесь осуществляется исключительно растениеводческая деятельность. Но агрохолдинг рассматривает возможность размещения и животноводческих площадок.

Представитель компании инвестора подчеркнул, что в случае принятия положительного решения о размещении, Мираторг обеспечит безусловное выполнение всех требований законодательства в сфере экологической безопасности. Компания поддерживает расширение независимого экологического контроля со стороны общественных организаций в Курской области и уверена, что политика холдинга по максимальной открытости и сотрудничеству с экологами станет лучшей практикой и примером для других представителей аграрной отрасли.

По итогам прошедшей встречи принято решение осуществить выезд экопатруля на действующее предприятие Мираторга для детального ознакомления с применяемыми компанией технологическими процессами.


"AK&M" от 03.12.2018
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