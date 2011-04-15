Мираторг поддерживает расширение независимого экологического контроля в районах присутствия холдинга в Курской области. Об этом говорится в сообщении Комитета информации и печати Курской области.



Общественный экологический патруль начал работу 30 ноября. Рабочая группа, куда вошли сотрудники Алёхинского биосферного заповедника, представители агрохолдинга "Мираторг", департамента архитектуры Курской области и областной дирекции особо охраняемых природных территорий, ознакомилась с работой компании вблизи Центрально-Черноземного заповедника им. В. Алехина. Побывали участники экопатруля и на землях компании "Мираторг", прилегающих к территории заповедника.



Сейчас здесь осуществляется исключительно растениеводческая деятельность. Но агрохолдинг рассматривает возможность размещения и животноводческих площадок.



Представитель компании инвестора подчеркнул, что в случае принятия положительного решения о размещении, Мираторг обеспечит безусловное выполнение всех требований законодательства в сфере экологической безопасности. Компания поддерживает расширение независимого экологического контроля со стороны общественных организаций в Курской области и уверена, что политика холдинга по максимальной открытости и сотрудничеству с экологами станет лучшей практикой и примером для других представителей аграрной отрасли.



По итогам прошедшей встречи принято решение осуществить выезд экопатруля на действующее предприятие Мираторга для детального ознакомления с применяемыми компанией технологическими процессами.





"AK&M" от 03.12.2018