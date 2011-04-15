Курская АЭС впервые начала производство промышленного радиоизотопа кобальта (Со-60). Об этом говорится в сообщении Комитета информации и печати Курской области.



Кобальт-60 имеет стабильно высокий коммерческий спрос на российском и мировом рынке, а перспективы развития его производства просматриваются на десятилетия. Со-60 уже нашел широкое применение для стерилизации пищевых продуктов, медицинских инструментов и материалов, для стимуляции роста и урожайности зерновых и овощных культур, обеззараживания и очистки промышленных отходов, радиационной хирургии различных патологий, для гамма-дефектоскопии различных изделий.



"Тем самым Курская АЭС включилась в выполнение стратегической цели госкорпорации "Росатом" по созданию новых продуктов для российского и международного рынков, - прокомментировал событие директор Курской АЭС Вячеслав Федюкин. - Концерн "Росэнергоатом", используя уникальные возможности реакторов РБМК, является лидером в нашей стране по наработке необходимого для медицины и промышленности химического элемента".



Курская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом". Станция расположена в Курской области на расстоянии 4 км от города Курчатова и 40 км - от Курска. На атомной станции используются канальные реакторы кипящего типа с графитовым замедлителем и водяным теплоносителем, суммарная установленная мощность - 4 ГВт. Доля Курской АЭС в установленной мощности всех электростанций Черноземья составляет более 50%. Она обеспечивает электроэнергией большинство промышленных предприятий Курской области.







"AK&M" от 03.12.2018