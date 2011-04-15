Средний размер пенсий в РФ в октябре составил 31.9% от средней зарплаты

Средний размер пенсий в октябре 2018 года составил 13.383 тыс. руб. и равнялся 31.9% от средней начисленной заработной платы. Об этом свидетельствуют данные Росстата.



В январе-октябре 2018 года средний размер пенсий вырос на 3.7%, в октябре в годовом исчислении - на 3.3%, по сравнению с предыдущим месяцем - не изменился.



Реальный размер пенсий в РФ в январе-октябре 2018 года увеличился на 1.1%. В октябре в годовом исчислении и по сравнению с предыдущим месяцем показатель уменьшился на 0.3%.





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