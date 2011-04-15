Московская Биржа начала торги японской иеной

На валютном рынке Московской Биржи 3 декабря 2018 года стартовали торги валютными парами "японская иена - российский рубль", "доллар США - швейцарский франк", "доллар США - китайский юань", "доллар США - казахстанский тенге" и "доллар США - турецкая лира". Об этом говорится в сообщении биржи.



Расширение продуктовой линейки предоставляет участникам дополнительные возможности по диверсификации валютных операций и будет способствовать увеличению ликвидности биржевого валютного рынка. По валютной паре "японская иена - российский рубль" проводятся торги инструментами с расчётами tod ("сегодня") в период с 10.00 до 17.45 MSK.



По долларовым валютным парам "доллар США - швейцарский франк", "доллар США - китайский юань", "доллар США - казахстанский тенге" и "доллар США - турецкая лира" торги инструментами с расчетами tod ("сегодня") проводятся в период с 10.00 до 10.45, однодневные свопы tod/tom - в период с 10.00 до 11.00, инструменты tom ("завтра"), spt (Т+2), а также свопы tom/spt - в период с 10.00 до 23.50.



В первый день торгов сделки с японской иеной заключили 10 банков, особую активность проявили банки Урала, Сибири и Дальнего Востока (Банк "ИТУРУП", Банк "Левобережный", Камчаткомагпромбанк, КБ "Кольцо Урала", АКБ "Приморье", Примсоцбанк, ЗАО "СБЦ"), обслуживающие участников внешнеторгового оборота с Японией.



В настоящее время на валютном рынке Московской Биржи также проходят торги по парам "доллар США - российский рубль", "евро - российский рубль", "китайский юань - российский рубль", "евро - доллар США", "гонконгский доллар - российский рубль", "фунт стерлингов - российский рубль", "швейцарский франк - российский рубль", "турецкая лира - российский рубль", "белорусский рубль - российский рубль", "казахстанский тенге - российский рубль". За 11 месяцев 2018 года объем торгов на валютном рынке составил 322 трлн руб., в том числе инструментами спот - 80 трлн руб., что на 10% больше аналогичного периода прошлого года.





"AK&M" от 03.12.2018