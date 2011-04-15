Сборы Северо-Западного регионального центра Ингосстраха за 9 месяцев выросли на 20%

Объём премии, собранной филиалами Северо-Западного регионального центра Ингосстраха за 9 месяцев 2018 года, превысил 1.3 млрд руб., что на 20% выше показателей аналогичного периода 2017 года. Об этом говорится в сообщении Ингосстраха.



Сбор страховой премии по добровольному страхованию иному, чем страхование жизни, составил 772.2 млн руб. (прирост 32%), в том числе сборы по личному страхованию - 105.7 млн руб. (прирост 65%), сборы по имущественному страхованию, кроме страхования ответственности, - 583.1 млн руб. (прирост 27%), страхованию ответственности - 83.5 млн руб. (прирост 29%). Объём страховой премии по ОСАГО составил 529.4 млн руб. Сбор страховой премии по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте - 7.7 млн руб. Объём страховой премии по обязательному страхованию перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров составил 29.5 млн руб.



Выплаты филиалов Северо-Западного регионального центра за 9 месяцев 2018 года составили 441.6 млн руб. В том числе по добровольному личному страхованию - 31 млн руб., по имущественному страхованию, кроме страхования ответственности, - 177.3 млн руб., добровольному страхованию ответственности - 16.2 млн руб. Выплаты по ОСАГО составили 214.7 млн руб. Выплаты по обязательному страхованию перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров составили 2.4 млн руб.



Наиболее динамично развивавшимися в указанный период направлениями бизнеса Северо-Западного регионального центра Ингосстраха стали имущественное страхование физических лиц (темп роста - 140%), морское страхование (темп роста -130%), а также моторные виды страхования - ОСАГО (темп роста - 108%) и КАСКО (темп роста - 122%).



"Одним из наиболее активно развивающихся направлений в регионе является имущественное страхование физических лиц, - комментирует директор Северо-Западного регионального центра Ингосстраха Дмитрий Горбунов.- Динамика роста сегмента связана как с активным развитием рынка ипотечного кредитования и необходимостью приобретать полис, так и с развитием и популяризацией добровольных видов страхования. Стоит отметить, что зачастую при оформлении полиса ипотечного страхования клиенты стремятся расширить страховую защиту и приобрести дополнительный полис страхования имущества с более широким покрытием. Жители регионов понимают, что страховка - едва ли не единственный способ защитить свое имущество, и стараются оформить необходимый полис в офисе компании или у страхового агента. В связи с этим, Ингосстрах активно развивает портфолио продуктов имущественного страхования, предлагая программы, выгодные по стоимости и наполнению. Также в некоторых ситуациях клиенту не нужно посещать офис - оформить полис можно в удобно м приложении или на сайте компании".



Напомним, что в зону ответственности Северо-Западного регионального центра Ингосстраха входят филиалы в Новгородской, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Мурманской, Псковской областях, а также республиках Коми и Карелия.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 03.12.2018