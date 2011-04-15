Прибыль Газпрома за 9 месяцев по МСФО выросла в 1.73 раза до 1.069 трлн руб.

Прибыль Газпрома за 9 месяцев 2018 года по МСФО выросла в 1.73 раза до 1.069 трлн руб. с 615.625 млрд руб. годом ранее. Об этом говорится в материалах компании.



Величина прибыли, относящейся к акционерам ПАО "Газпром", составила 1.017 трлн руб., что на 75%, больше, чем за аналогичный период прошлого года.



Выручка от продаж выросла на 27% до 5.901 трлн руб. с 4.641 трлн руб. Увеличение выручки от продаж в основном вызвано ростом продаж газа, продуктов нефтегазопереработки, сырой нефти и газового конденсата.



Прибыль от продаж составила 1.385 трлн руб. против 696.034 млрд руб. Прибыль до налогообложения увеличилась в 1.6 раза до 1.316 трлн руб. с 799.876 млрд руб.



Чистая выручка от продажи газа в Европу и другие страны увеличилась на 38% и составила 2.140 трлн руб. Это объясняется главным образом ростом средних цен, выраженных в рублях (включая акциз и таможенные пошлины), на 30% и увеличением реализованных объемов газа в натуральном выражении на 7%, или на 11.6 млрд куб. м.



Чистая выручка от продажи газа в РФ увеличилась на 8% и составила 636.873 млрд руб. Это объясняется увеличением объемов продаж газа в натуральном выражении на 4%, или на 6 млрд куб. м, и ростом средних цен в рублях (за вычетом НДС) на 4%.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома по МСФО, относящаяся к акционерам, в первом полугодии 2018 года выросла на 65% до 630.8 млрд руб. Выручка от продаж увеличилась на 24% до 3.97 трлн руб. Чистая выручка от продажи газа выросла на 28% до 2.12 трлн руб., что в основном вызвано ростом средних цен (включая акциз и таможенные пошлины) на территории Европы и других стран и ростом реализованных объёмов газа во всех географических сегментах.



"AK&M" от 03.12.2018