АЛРОСА продала гостиницу "Полярная звезда" в Якутске

АК "АЛРОСА" 29 ноября провела аукцион по продаже непрофильного актива - имущественного комплекса гостиницы "Полярная звезда" с земельным участком под ним. Об этом говорится в сообщении компании.



Победителем аукциона стало ООО "Азимут Хотелс энд Резортс".

На аукцион были выставлены нежилые помещения общей площадью свыше 10 тыс. кв. м, здание энергоблока, движимое имущество, а также земельный участок площадью 8.2 тыс. кв. м.



Финальная стоимость лота превысила начальную, определенную на основании рыночной оценки. Заключить договор купли-продажи с победителем аукциона планируется до 20 декабря 2018 года.



Гостиница "Полярная Звезда" расположена рядом с историческим центром Якутска и в 20 минутах от аэропорта. В гостинице насчитывается 95 номеров разного уровня. В гостиничном комплексе также расположен ресторан, тренажерный зал с бассейном и конференц-зал. С июня 2017 года арендатором гостиницы выступало ООО "Азимут Хотелс энд Резортс".



Заместитель генерального директора АЛРОСА Константин Машинский, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что новым владельцем "Полярной звезды" станет компания, которая в настоящее время уже является оператором данной гостиницы (AZIMUT управляет отелем с июня 2017 года), благодаря чему это позволит избежать переходного периода при смене собственника.



Продажа гостиницы была осуществлена в соответствии с программой отчуждения непрофильных активов, утвержденной наблюдательным советом АЛРОСА. Согласно плану, в 2018 году компания планирует реализовать в общей сложности более 350 объектов недвижимости, незавершенного строительства, жилищного фонда, а также земельных участков.



АЛРОСА (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).



Чистая прибыль АК "АЛРОСА" по итогам января-июня 2018 года составила 52.2 млрд руб. - почти на 8.5 млрд руб., или на 19% больше, чем годом ранее. Выручка ПАО АК "АЛРОСА" за первые шесть месяцев составила почти 126 млрд руб., что на 10 млрд руб., или на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На увеличение выручки повлияло, прежде всего, изменение ассортимента и средних цен реализуемой продукции, вызванное более высоким спросом на средне- и крупноразмерное сырьё. В первом полугодии компания на 19% до 3.92 млрд руб. с 4.69 млрд руб. - снизила управленческие расходы.



Чистая прибыль АЛРОСА по МСФО за 9 месяцев 2018 года выросла на 33% до 82.5 млрд руб. с 61.9 млрд руб. годом ранее на фоне роста EBITDA. Выручка выросла на 11% до 238.3 млрд руб. с 214.5 млрд руб. на фоне роста индекса цен и средних цен реализации алмазов, а также улучшения структуры продаж, несмотря на 9% снижение продаж в каратах. Показатель EBITDA вырос на 29% до 129.1 млрд руб. со 100 млрд руб. благодаря росту выручки и незначительному снижению производственных затрат. Рентабельность по EBITDA увеличилась на 7 процентных пунктов до 54%. Свободный денежный поток (СДП) вырос на 38% за счёт роста прибыльности на фоне увеличения инвестиций на 2.4 млрд руб., а также высвобождения средств из оборотного капитала за счет роста продаж из запасов.



Чистая прибыль компании за III квартал 2018 года выросла на 87% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и снизилась на 5% по сравнению с предыдущим кварталом. Так, прибыль в отчетном квартале составила 24.2 млрд руб., в предыдущем квартале - 25.4 млрд руб., годом ранее - 13 млрд руб. Выручка снизилась на 3% по сравнению с предыдущим кварталом до 70.1 млрд руб. в связи со снижением объёмов продаж в каратах (-26%) на фоне роста средних цен. Рост на 19% по сравнению с предыдущим годом связан с увеличением индекса цен и улучшением структуры продаж. Показатель EBITDA снизился на 3% по сравнению с предыдущим кварталом до 40 млрд руб. за счет снижения продаж в каратах на 26%. Частично этот фактор был компенсирован ростом средних цен реализации на фоне контроля над издержками. Рост на 47% по сравнению с предыдущим годом обусловлен сокращением затрат и улучшением ценовой конъюнктуры.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"